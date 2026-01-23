Алиханов, Решетников и Песошин посетили ряд производственных объектов в Зеленодольске

Фото: rais.tatarstan.ru

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в рамках рабочей поездки в Зеленодольск посетили ряд производственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Делегация осмотрела производственные площади сборочно-испытательного комплекса «Казанькомпрессормаш» («Группа ГМС») и обсудила с руководством компании ход изготовления криогенных компрессоров отпарного газа и компрессоров смешанного хладагента мощностью до 130 МВт для технологий крупнотоннажного производства СПГ.

Далее гости посетили передовые производства технопарка «Искра-Волга». В рамках визита они ознакомились с работой площадки «СКАТ», специализирующейся на производстве кабельной арматуры. Предприятие является единственным в России производителем, выпускающим полную линейку продукции для кабелей напряжением от 0,4 до 500 кВ включительно, находящейся в промышленной эксплуатации.

Также делегация посетила компанию «ПРОМЭНЕРГО», которая разрабатывает и производит интеллектуальные приборы учета энергоресурсов. Производственная площадка компании площадью 6 тыс. м² оснащена высокоскоростными роботизированными линиями, которые позволяют устанавливать до 130 тыс. компонентов в час. Ежегодный объем производства превышает 700 тыс. единиц продукции.

Технопарк «Искра-Волга» объединяет резидентов в сфере энергетики и электротехники и имеет стратегическое значение для отрасли. С 2022 по 2025 год технопарк получил государственную поддержку на сумму 881,9 млн рублей, а нарастающим итогом за этот период в бюджет уплачено 2,5 млрд рублей налогов.