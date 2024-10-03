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Алиханов рассказал о скидках на покупку российских промышленных роботов
Глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал о запланированных скидках для компаний на покупку отечественных промышленных роботов. Заявление было сделано на пленарном заседании форума DID x AI IN в Иннополисе.
«Будет достаточно большой объем средств. 130 млрд рублей мы заявляем на шестилетку. Это так называемая компенсация, скидки на робототехнику. Несколько первых лет, пока люди привыкают к нашим решениям, мы будем предоставлять скидку, чтобы отечественная робототехника выходила дешевле», – рассказал глава федерального ведомства.
Ранее Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию поставил следующую цель: страна до 2030 года должна войти в топ-25 в мире по плотности роботизации.
Антон Алиханов добавил, что сейчас уровень промышленной роботизации – это 19 роботов на 10 тыс. работников. Чтобы достичь цели, поставленной Владимиром Путиным, должно быть 145 роботов на 10 тыс. человек. Раньше в планах было порядка 90 роботов, сейчас показатель пересмотрен, заметил глава Минпромторга РФ.
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