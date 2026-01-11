news_header_top
Экономика 11 января 2026 11:33

Алиханов заявил, что российский fashion-рынок укрепился после ухода зарубежных марок

Уход иностранных брендов с российского рынка одежды и обуви стал не кризисом, а стимулом для роста. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

За последние годы заметно увеличилось число российских марок, которые заняли ниши, освободившиеся после ухода зарубежных компаний. Эти бренды нарастили производство и научились работать с массовым потребителем.

Министр отметил, что на внутреннем рынке отечественные производители уже способны конкурировать с иностранными компаниями в доступном и среднем ценовых сегментах, предлагая сопоставимое качество и более точное соответствие локальным запросам.

В целом, добавил Алиханов, российские текстильные предприятия стараются следовать мировым трендам. В частности, они используют инновационные решения при выпуске нетканых материалов, синтетических тканей и мембран, которые востребованы в современных условиях.

Он также сообщил, что в отрасли ведется работа по развитию всей цепочки добавленной стоимости. В проработке находятся сырьевые проекты легкой промышленности, включая производство полусинтетических волокон, таких как лиоцелл, и синтетических нитей.

Минпромторг, по его словам, намерен оказывать этим проектам поддержку, в том числе при их продвижении на внешние рынки.

