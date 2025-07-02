Алиханов призвал законодательно поддержать отечественную авиацию

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил о необходимости закрепить в законе обязательное условие о том, чтобы российские авиакомпании использовали в своих парках не менее половины самолетов отечественного производства. Его слова приводит РИА Новости.

Данное заявление было сделано в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Президентским указом №309 установлена цель – достичь 50% доли российских самолетов в авиапарках. Мы считаем, что для успешной реализации этой задачи требуется не только административная поддержка, но и юридическое закрепление данной нормы с перспективой ее дальнейшего развития», – подчеркнул министр.