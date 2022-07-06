Алиханов предложил проложить в Калининград выделенную железную дорогу

В будущем из России в Калининград можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу, считает глава региона Антон Алиханов. Однако для этого потребуется согласие Литвы, отметил он.

Новая железнодорожная ветка, по мнению главы региона, нужна для грузовых перевозок. Он предложил ввести «какой-то международный режим ее функционирования», чтобы наземная связь полуэксклава с основной территорией России оставалась неизменной.

«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда», — приводит слова Алиханова РИА Новости.

Губернатор также заявил, что разрешить проблему с транзитом грузом в Калининград можно только с помощью угроз, так как «спокойный, тихий разговор до собеседника не всегда доходит».

Напомним, в середине июня Литва перестала пропускать поезда и грузовые автомобили, которые перевозили в Калининград товары, попавшие под санкции ЕС. Всего под ограничения попало около 50% грузов, в том числе стройматериалы, металл, цемент, дерево, икра, алкоголь и др.