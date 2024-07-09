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Алиханов побывал на стенде Татарстана на Иннопроме
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил стенд Татарстана на Иннопроме в «Екатеринбург-Экспо», сообщает корреспондент «Татар-информа».
Экскурсию по стенду провел заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Он рассказал о планах по глубокой переработке зерна в республике. Республиканский министр также попросил о поддержке по созданию литейного производства для изготовления лопаток компрессоров для зарубежных газотурбинных агрегатов.
«Как раз об этом говорили на стратсессии», — сказал Алиханов.
Также главе Минпромторга России презентовали производство бесщеточных двигателей для электроинструмента и квадрокоптеров.
«Приеду к вам в гости!» — пообещал Алиханов.
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