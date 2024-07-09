Алиханов побывал на стенде Татарстана на Иннопроме

Фото: Динара Прокопьева, © «Татар-информ»

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил стенд Татарстана на Иннопроме в «Екатеринбург-Экспо», сообщает корреспондент «Татар-информа».

Экскурсию по стенду провел заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Он рассказал о планах по глубокой переработке зерна в республике. Республиканский министр также попросил о поддержке по созданию литейного производства для изготовления лопаток компрессоров для зарубежных газотурбинных агрегатов.

«Как раз об этом говорили на стратсессии», — сказал Алиханов.

Также главе Минпромторга России презентовали производство бесщеточных двигателей для электроинструмента и квадрокоптеров.

«Приеду к вам в гости!» — пообещал Алиханов.