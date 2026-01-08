news_header_top
Общество 8 января 2026 09:16

Алиханов: Отечественные товары будут первыми в рекомендациях маркетплейсов

Маркетплейсы в рамках законопроекта о российской полке будут в первую очередь показывать покупателям товары отечественного производства. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По его словам, поскольку в онлайн-торговле отсутствуют физические ограничения по размещению товаров, для маркетплейсов планируется ввести специальные требования к отображению карточек.

«Например, при запросе покупателем информации о товаре без конкретного бренда маркетплейс должен будет обеспечить первоочередную рекомендацию предложения российского товара», – пояснил Алиханов в беседе с ТАСС.

Кроме того, новые правила затронут и поиск по конкретным зарубежным брендам. В этом случае маркетплейсы должны будут параллельно предлагать покупателю аналогичный товар российского производства.

#маркетплейс #Минпромторг РФ
