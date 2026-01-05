news_header_top
Общество 5 января 2026 17:27

Алиханов назвал выставки и ярмарки ключевым инструментом продвижения российских брендов

Выставочно-ярмарочная деятельность является одним из главных механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его слова приводит «РИА Новости».

Министр подчеркнул значимость этого формата для развития отечественного рынка.

Помимо организации выставочных мероприятий, предприятия легкой промышленности и авторские дизайнерские проекты могут рассчитывать на финансовую и консультационную помощь со стороны государства.

Алиханов также отметил, что ведомство реализует программы по развитию ремесленных центров и способствует интеграции современных дизайнеров с производственными мастерскими. Отдельное внимание уделяется образовательным инициативам, цель которых – сохранение традиционных технологий производства.

#бренды #Минпромторг РФ
