news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 23 января 2026 16:33

Алиханов назвал Казанский авиационный завод примером для всех предприятий ОАК

Читайте нас в
Телеграм

Реализация федерального проекта «Производительность труда» на Казанском авиационном заводе дала первые результаты и важно, чтобы в дальнейшем это переросло в культуру. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время рабочего визита на предприятие.

«Хочется, чтобы после Казанского завода все предприятия Объединенной авиастроительной корпорации были охвачены этой работой и подходами. Важно транслировать эти требования и на подрядчиков», – заявил Алиханов.

Он добавил, что федеральный проект «Производительность труда» работает с тремя главными показателями, по которым оценивается конечный продукт: скорость производства, качество этого продукта и итоговая цена.

#казанский авиационный завод #Минпромторг РФ #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

22 января 2026