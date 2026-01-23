Алиханов назвал Казанский авиационный завод примером для всех предприятий ОАК

Реализация федерального проекта «Производительность труда» на Казанском авиационном заводе дала первые результаты и важно, чтобы в дальнейшем это переросло в культуру. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время рабочего визита на предприятие.

«Хочется, чтобы после Казанского завода все предприятия Объединенной авиастроительной корпорации были охвачены этой работой и подходами. Важно транслировать эти требования и на подрядчиков», – заявил Алиханов.

Он добавил, что федеральный проект «Производительность труда» работает с тремя главными показателями, по которым оценивается конечный продукт: скорость производства, качество этого продукта и итоговая цена.