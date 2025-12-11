news_header_top
Общество 11 декабря 2025 09:46

Алиханов назвал Казань одним из перспективных направлений авиасообщения с ОАЭ

Россия была бы рада расширению направлений авиасообщения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Казань – в числе перспективных направлений. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на российско-эмиратском бизнес-форуме, сообщает ТАСС.

«Будем рады расширению направлений, по которым будут летать наши авиакомпании. <...> И Казань, и Сочи, и другие города, Владивосток может со временем, должны стать дестинациями для нашего авиаобмена», – отметил он.

Алиханов также напомнил о развитии в России нового масштабного туристического проекта «Пять морей и озеро Байкал». По его словам, опыт ОАЭ в создании крупных мировых курортов может стать основой для сотрудничества в этой сфере.

