Алиханов на форуме «РОСТКИ»: Китай остается ключевым внешнеторговым партнером России

На протяжении многих лет Китай остается ведущим внешнеторговым партнером России. Причем связи строятся на доверии, взаимоуважении и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом на пленарной сессии Международного форума РОСТКИ в Казани сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Уже много лет Китай остается ключевым внешнеторговым партнером России. По итогам прошлого года был установлен новый рекорд по товарообороту – почти 245 млрд долларов. Причем мы сохраняем баланс между экспортом и импортом. В структуре товарооборота представлены все основные товарные группы», – отметил он.

Создание долгосрочных проектов становится основой для длительного сотрудничества двух стран. В перечень значимых российско-китайских инвестиционных проектов входит 63 инициативы на общую сумму более 130 млрд долларов. Они затрагивают совместные интересы в металлургии, химической, радиоэлектронной, автомобильной и фармацевтической промышленности, добавил Алиханов.