Алиханов – Казанскому вертолетному заводу: «Будет заказ более чем на 70 машин»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня завершается трехлетняя программа поставки вертолетов Ми-8МТВ-1 для нужд транспортной отрасли России. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Антон Алиханов на церемонии передачи партии этих машин Казанским вертолетным заводом государственной транспортной лизинговой компании.

«Обсуждали продление программы, потому что заводу очень важно иметь заказы. И на следующую трехлетку как минимум будет большой заказ более чем на 70 машин», – заявил министр.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил федеральное правительство и Минпромторг РФ за такое решение.

«У нас на 2026 год была большая угроза – что мы будем делать дальше? Заказ, который будет доведен до нас, мы качественно выполним», – заявил Минниханов.

Он добавил, что за последние пять лет Казанский вертолетный завод сильно преобразился и сегодня это современнейшее предприятие мирового уровня.

«Казанский вертолетный завод – один из ведущих машиностроительных заводов нашей республики и всей страны», – отметил Раис РТ.