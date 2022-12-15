Алиханов: Из-за высоких цен жители ФРГ приезжают в Калининградскую область перезимовать

Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область, чтобы перезимовать здесь из-за высоких цен на жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов, передает РИА Новости.

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать», – сказал он.

По словам Алиханова, аренда квартиры и оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде равняется месячной сумме услуг, оказываемых коммунальными службами, «где-то в Дюссельдорфе».

«С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать», – привел пример губернатор Калининградской области.