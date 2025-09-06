Алиханов: Интерес стран БРИКС к российским технологиям остается стабильным

Интерес стран БРИКС и Глобального Юга к российским технологическим решениям сохраняется, несмотря на развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2025.

«Несмотря на то, что уже длительное время наша промышленность вынуждена развиваться в условиях постоянно нарастающего санкционного давления, интерес к отечественным технологическим решениям со стороны стран БРИКС и Глобального Юга всегда оставался стабильным», – отметил министр.