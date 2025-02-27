Алиханов: Будем стимулировать индустрию автокомпонентов к применению отечественной химии

Антон Алиханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минпромторг России планирует развивать отечественную компонентную базу для автопрома и стимулировать производителей к применению отечественных материалов, сообщил сегодня министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на Координационном совете по промышленности в Казани, посвященном вопросам создания российской автокомпонентной базы. Заседание прошло с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Создание полноценной отечественной компонентной базы – это ключевая задача и обязательное условие дальнейшего развития автопрома», – заявил Алиханов.

Он подчеркнул, что из 740 позиций критической номенклатуры, которые были сформированы в 2022 году, около 330 закрыты российскими поставщиками. «По остальным компонентам сейчас идет активная работа, и мы в любом случае должны ее завершить», – сказал он.

По его мнению, нужно усилить межрегиональную кооперацию производителей компонентов, вовлекать в эту работу компании из новых регионов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, министр сообщил, что в Минпромторге намерены вести работу по «обелению» рынка комплектующих и запчастей для автомобилей.

«У нас уже начался эксперимент по маркировке стекол, свечей зажигания и фильтров. Дальше нужно последовательно расширять охват номенклатуры системой прослеживаемости», – сказал он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что развитию рынка автокомпонентов способствует производство автомобилей «КАМАЗ». «Сегодня в Татарстане работает 360 производителей автокомпонентов. У нас полный ряд комплектующих для высокой локализации производства. Этому способствует наличие такого крупного производителя, как «ТАНЕКО», и предприятий СИБУРа – крупнейшего производителя каучуков и пластмасс. Мы увидели, что это сырье поставляется в том числе и на наши предприятия, которые поставляют комплектующие», – сказал Минниханов.

Айрат Сафин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Примеры нефтехимических разработок, которые замещают иностранные аналоги, ранее привел генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин на заседании коллегии Минпромторга РТ.

«Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» (оба предприятия входят в СИБУР) совместно с профильным «мозговым центром» СИБУРа «ПолиЛаб» разработали две марки поликарбоната для изготовления рассеивателей автомобильных фар. После ухода зарубежных поставщиков «Казаньоргсинтез» заместил этими марками продукцию зарубежных производителей. Сегодня фары из этого поликарбоната производят для автомобилей Lada, «ГАЗ» и «КАМАЗ».

Ученые СИБУРа также разработали первую в России марку полиэтилена для топливных баков, заменившую европейские аналоги. Полимерные баки уменьшают вес автомобилей на 45 килограммов и снижают потребление топлива на 2%. Сейчас баки из полиэтилена СИБУРа выпускает тольяттинская компания «ДИПО», она поставляет их «АвтоВАЗу».

Антон Алиханов в беседе с журналистами отметил несомненные перспективы применения разработок СИБУРа в автопроме. «У нас очень большая программа по развитию автокомпонентов, в том числе и в части химии. В рамках национального проекта «Новые материалы и химия» эти разработки комплиментарны тем темам, которые обсуждались», – сказал он.

По словам министра, автопроизводители проявляют интерес к разработкам, способствующим импортозамещению.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«У нас есть требования 719-го постановления (постановление №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» – прим. Т-и). Индустрия производства автокомпонентов будет развиваться и дальше, мы будем ее углублять, детализировать и стимулировать к применению нашей, отечественной химии», – заключил Алиханов.

В свою очередь генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин сообщил, что перспективы у этих разработок, «конечно, есть».

«Мы с СИБУРом в тесном контакте. Они разрабатывают свои составы под потребности автомобильной промышленности. Молодцы», – отметил он.