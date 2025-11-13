Алистров вновь сыграет в тройке с Хмелевским и Денисенко в матче против «Динамо»
Нападающий Владимир Алистров снова сыграет в звене с Александром Хмелевским и Григорием Денисенко в сегодняшнем матче против «Динамо».
Напомним, в данном сочетании хоккеисты выходили против «Нефтехимика» днями ранее.
Состав «Ак Барса» на матч с «Динамо»:
Вратарь: Билялов (Бердин)
Первое звено: Барабанов – Семенов – Яшкин (Защитники: Лямкин – Миллер)
Второе звено: Алистров – Хмелевский – Денисенко (Защитники: Карпухин – Марченко)
Третье звено: Биро – Сафонов – Бровкин (Защитники: Фальковский – Князев)
Четвертое звено: Дыняк – Фисенко – Кателевский
Тринадцатым нападающим на матч заявлен Радэль Замалтдинов.