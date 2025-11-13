news_header_top
Алистров вновь сыграет в тройке с Хмелевским и Денисенко в матче против «Динамо»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий Владимир Алистров снова сыграет в звене с Александром Хмелевским и Григорием Денисенко в сегодняшнем матче против «Динамо».

Напомним, в данном сочетании хоккеисты выходили против «Нефтехимика» днями ранее.

Состав «Ак Барса» на матч с «Динамо»:

Вратарь: Билялов (Бердин)

Первое звено: Барабанов – Семенов – Яшкин (Защитники: Лямкин – Миллер)

Второе звено: Алистров – Хмелевский – Денисенко (Защитники: Карпухин – Марченко)

Третье звено: Биро – Сафонов – Бровкин (Защитники: Фальковский – Князев)

Четвертое звено: Дыняк – Фисенко – Кателевский

Тринадцатым нападающим на матч заявлен Радэль Замалтдинов.

