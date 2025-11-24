Алиса Двоеглазова выступала с температурой на Гран-при в Омске

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Ученица Этери Тутберидзе, фигуристка-одиночница Алиса Двоеглазова выступала на этапе Гран-при в Омске, несмотря на высокую температуру.

За несколько дней до старта фигуристка заболела — температура поднялась сначала до 38, а на следующий день достигла 39 градусов. Из-за этого ей пришлось прервать тренировки, и только после улучшения состояния она смогла вернуться к подготовке.

Однако по прибытии в Омск Алиса снова почувствовала себя плохо и катала программы, продолжая бороться с болезнью. Об этом сообщает Федерация фигурного катания России.