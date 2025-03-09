Алиса Астахова: «Любой кремль, как и любой человек, всегда отдельная потрясающая история»
Автор залипательных роликов о Казанском Кремле – о том, чем он так интересен
Что отличает Казанский Кремль от других городских крепостей? Что пишут хейтеры в комментариях под роликами в соцсетях музея-заповедника? Почему, чтобы сойти за интеллектуала, нужно подвергнуть сомнению тысячелетний возраст Казани? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала руководитель Музея истории Благовещенского собора Алиса Астахова.
«В МГУ пришла с авторефератом «Политическая теология Третьего рейха», где и продолжила заниматься национал-социализмом»
— Алиса, давайте начнем с того, как вы попали в Музей-заповедник «Казанский Кремль».
— Меня сюда пригласили. Хотя «пригласили» звучит так, как будто меня где-то нашли, увидели, какая я замечательная и великолепная, и решили – давайте-ка мы ее позовем. Нет, на самом деле, тогда, в 2023 году, искали сотрудника в Музей истории Благовещенского собора. Видимо, на вакансию на разнообразных сайтах не откликались, и человек, который отвечал за поиск сотрудника, догадался написать в Казанский федеральный университет, на мою родную кафедру религиоведения, – нет ли у вас кого-нибудь интересного на примете. Там дали мой контакт, со мной связались и пригласили поговорить.
В тот момент я работала экскурсоводом в частном музее. Прошла одно собеседование, второе, третье, четвертое, пятое, и вот я здесь.
— Неужели потребовалось пять собеседований?
— Ну да, просто они проходили с разными людьми.
— А чем вы занимались в университете?
— Я окончила там бакалавриат и магистратуру. Училась на уже упомянутой кафедре религиоведения по специальности «христианская теология». Когда заканчивала бакалавриат, у меня было прописано в дипломе: «Церковно-государственные отношения», когда магистратуру – «Наука и религия». Так что я магистр теологии. Как магистр джедай, только немножко круче (смеется).
А аспирантуру я заканчивала уже в МГУ. В тот момент получилось так, что я сменила практически всё – город, вуз и даже немножко специальность. Там я пошла уже не на религиоведение, а на философию политики и права. Практически все мои выпускные квалификационные работы, за исключением диплома бакалавриата, были связаны с идеологиями и политическими течениями, поэтому в МГУ я гордо пришла со своим авторефератом магистерской диссертации «Политическая теология Третьего рейха», где и продолжила заниматься темой национал-социализма.
— А как изначально пришли к религиоведению?
— Самое интересное, что в тот год был первый в истории КФУ набор абитуриентов по специальностям «христианская теология» и «исламская теология». А отвечая на вопрос «как пришла?» – Бог привел.
— Аспирантуру вы окончили, но без защиты кандидатской. Почему?
— Как-то так исторически сложилось. Мне не хватило трех лет, чтобы написать работу, которую я считала бы достойной для кандидатской диссертации. А после окончания аспирантуры я вернулась в Казань, и дальше меня прозаически затянула работа, теперь уже просто не хватает времени. Ну и, наверное, нет такого сильного желания, раз я до сих пор не защитилась. Амбиция есть, а желания особого нет.
— Если эта кандидатская все-таки напишется, она будет о национал-социализме или о Благовещенском соборе?
— Теперь уже как будто о Благовещенском соборе – столько всего про него обнаружила и узнала за это время. Только встанет вопрос, к какой кафедре прикрепляться, потому что это будет не теология, а история, культурология или искусствоведение, то есть какие-то смежные направления. Музей наш все-таки в первую очередь исторический, хотя и религиозной направленности.
Но я, на самом деле, больше артист разговорного жанра, чем печатного.
«Когда ролик начинается фразой «Во исполнение постановления №1835...», понятно, что никто его смотреть не будет»
— А мы как раз хотели перейти к вашим видеороликам. Вы создавали подобный контент ранее?
— У меня было три ролика, снятые моим братом на телефон в этом музее. Ровно год назад в музее проходила выставка «Касли: искусство удивлять» про уральское чугунное литье. И в рамках этой выставки я попыталась сделать какие-то небольшие ролики, рассказывающие про это самое чугунное литье: что такое Касли, как они ездили во Францию на Всемирную выставку и т.п. Эти ролики можно найти во «ВКонтакте». Они без какого-либо монтажа, сняты одним дублем, с грязной головой, но в целом вроде симпатично.
— Кто пишет сценарии к вашим роликам? И кто видеограф?
— Вообще все ролики – это большая работа Казанского Кремля. Точнее, отдела маркетинга, отдела фондов, руководителей музеев и моя. То есть это не мой личный блог, а скорее, блог музея-заповедника. Изначально меня в этом проекте и не было, меня уже позже пригласили – сказали, что, наверное, я больше всех подхожу для того, чтобы быть говорящей головой.
А идея была в том, чтобы популяризировать наши фонды, с ней отдел маркетинга и выиграл грант от «ВК Видео». Сначала мы собрали информацию от наших музеев, чтобы примерно обозначить, какие есть темы, о каких экспонатах будем говорить. Но это были достаточно длинные тексты, иногда страниц на пять, которые в ролик, естественно, не помещаются, даже если их просто проговаривать, не говоря уже о том, что это никому не интересно. Когда ролик начинается фразой «Во исполнение постановления №1835…», понятно, что дальше никто смотреть не будет. Все эти тексты попали ко мне на переработку, и я переписала их под свою органику.
— Грант уже потрачен?
— Да.
— То есть роликов больше не будет?
— Спойлер: ролики будут! (Смеется.) Мы поняли, что людям они интересны и нужны, они пишут: а когда следующие серии, а давайте еще! Даже на улице подходят. Мы решили, что, наверное, стоит их порадовать, и в этом году планируем продолжение, но уже немножко в другую сторону. В какую? Пока не будем раскрывать.
«Если это единственный негативный комментарий про наши видео, значит, что мы все делаем правильно»
— Почему вы вообще решили знакомить аудиторию с тем, что хранится в музее-заповеднике?
— Во-первых, потому, что ни один музей физически не может выставить все свои фонды. Ни один выставочный зал, и даже девять выставочных залов и музеев, как у нас, не могут все их вместить. Кроме того, их нельзя выставлять на долгое время. Например, бумага плохо переносит свет, картины тоже в идеале нельзя экспонировать очень долго. Именно поэтому стоит показать то, что есть в фондах и чего вы не можете посмотреть в музее.
А с другой стороны, мы [этими роликами] приглашаем людей посмотреть на то, что уже выставлено. В музее Благовещенского собора, например, есть иконы, в музее Спасской башни находится пистолет… Вы можете прийти посмотреть на это, уже зная какую-то предысторию из наших роликов. То есть здесь убивается два зайца.
— У вас есть хейтеры?
— Хейтеры, наверное, слишком громко сказано. Вообще что такое хейтеры?
— Скажем так, недовольные.
— Недовольные – это более мягкое определение, а хейтеры – совсем какое-то страшное. Были комментарии о том, что непонятно, какого я пола. Но я считаю, что если это единственный негативный комментарий про наши ролики, это значит, что мы все делаем правильно. Значит, у нас все замечательно – и сам материал, и его подача.
— Как вы реагируете на такие комментарии?
— «Благословляйте гонителей ваших» (улыбается).
— А что за значок на вашем пиджаке?
— Это Вифлеемская звезда, сиявшая над пещерой, в которой родился Христос. А внутри нее – так называемая хризма (монограмма имени Христа, – прим. Т-и), один из символов у первых христиан. Таким образом они сокращали имя «Христос». На них были гонения, и они не очень хотели, чтобы люди понимали, что они христиане.
— Вы что, носите его, не снимая? Или надели специально на интервью?
— Нет, просто он «живет» у меня на этом пиджаке. У меня очень много значков на совершенно разных предметах одежды – на шапках, пиджаках, кофтах.
«Когда показываешь экскурсантам икону Покрова Богородицы, на которой есть мечеть «Кул Шариф», все, конечно, сходят с ума»
— Алиса, что, по-вашему, отличает Казанский Кремль от других российских и, может быть, не только российских, городских крепостей?
— Шутка про то, что он белый, принимается?
— ?
— «Как известно, Казанский Кремль белый, а не красный, потому что татарам краснеть не за что» – старая кавээновская шутка.
Вообще во всех подборках об этом пишут так: «В России столько-то кремлей. Такой-то – единственный, который никто не взял, такой-то – единственный, в котором то-то и то-то. Казанский Кремль – единственный, в котором есть мечеть». Это, наверное, самая распространенная история про его отличие от всех остальных. На самом деле, это замечательно, но немножко грустно от того, что как раз мечеть в Кремле – самое молодое здание. Несмотря на то что у нас есть большая история, начиная с X века, есть Благовещенский собор XVI века, есть много чем гордиться и о чем говорить.
Если это заводит людей в Кремль – замечательно, пускай так и будет. Но, на самом деле, любой кремль, так же как любой собор или любой человек, это всегда отдельная потрясающая история.
— Но в нашем случае дело все-таки в многоконфессиональности?
— О да. Это то, что удивляет всех, кто приезжает в Татарстан. Мы как музейщики, работающие с большим количеством приезжих, видим это максимально. Каждый раз, когда ты говоришь: смотрите – вот мечеть, вот собор, мы вместе и мы рядом, у меня мама татарка, отец русский, вот вам пример дружбы народов… Когда в Благовещенском соборе ходишь с экскурсантами и показываешь им икону Покрова Богородицы, на которой помимо Благовещенского и Казанского соборов еще и мечеть «Кул Шариф», все, конечно, сходят с ума и вообще не понимают, как это работает. Когда они видят, что мусульманки работают свечницами в Благовещенском соборе, у них случается полный разрыв шаблона.
Так что конфессиональные дружба и уважение, которые к тому же идут изнутри, а не насаждены сверху, действительно большая гордость и особенность Казанского Кремля и Татарстана вообще.
«Чтобы сойти за интеллектуала, надо обязательно усомниться в том, что Казани тысяча лет»
— У вас есть видео о монете князя Вацлава, найденной на территории Кремля. В комментариях под ним некоторые товарищи, мягко говоря, подвергают сомнению тысячелетний возраст Казани. Вы возражаете таким людям в жизни?
— С чешской монетой, которая доказывает тысячелетие Казани (или якобы доказывает, как кто-то считает), на самом деле, очень интересный местный феномен. Действительно, у нас есть такое своеобразное правило – чтобы сойти за интеллектуала, надо обязательно усомниться в том, что Казани тысяча лет. Нужно говорить, что монета была подброшена, что ее никто не мог найти и ничего такого и рядом нет.
Но при этом любой казанец, причем, скорее всего, тот же самый, радостно расскажет вам, например, историю о том, что башня Сююмбике была построена во времена Ивана Грозного и с нее падала эта самая царица Сююмбике. В этом никто не усомнится, и здесь никакая историческая справедливость восторжествовать не должна.
Спорить с такими людьми, как правило, бесполезно, потому что есть много разнообразных примеров, когда не верят в то, что была Золотая Орда, или в то, что башня Сююмбике построена на рубеже XVII-XVIII веков при Петре Первом. Недавно я опять встретила женщину, которая сказала: «Как же так, вы меня разочаровали, я верю, что башня Сююмбике построена во времена Ивана Грозного».
То же самое с монетой. Чем дальше в историю, тем тяжелее что-то доказывать. Но чем дальше в историю, тем тяжелее и что-то опровергать. Можем ли мы со стопроцентной вероятностью утверждать, что это монета 920 года, что она из Чехии и находится здесь именно потому, что в Казани было торговое поселение? То, что монета этого года, доказано археологическими изысканиями и разнообразными радиоуглеродными анализами. Точно так же установлено, откуда она произошла. Но... люди немножко в этом сомневаются, и это, конечно, их право. Так что «по вере вашей да будет вам» (смеется).
— А это уже научный консенсус, что башня Сююмбике была построена при Петре Первом?
— Да, это уже доказанная история. Наверно, самая замечательная статья на эту тему была у Сергея Саначина. Всех, кто аккредитован водить экскурсии по Казани и Казанскому Кремлю, учат тому, что она построена при Петре Первом.
«Легенда о том, что башня Сююмбике была построена при Иване Грозном, появилась в XIX веке»
— Тогда возникает вопрос, почему же все-таки ее называют башней Сююмбике.
— С башней вообще много всего интересного. В целом легенда о том, что это башня Сююмбике, что она была построена при Иване Грозном, – это не какая-то придумка или мистификация 90-х годов. Она, легенда, появилась в XIX веке.
И самое интересное, что очень хороший пример того, как фольклор проникает в головы людей, располагается у нас в Благовещенском соборе. Если вы зайдете в собор, вы окажетесь в трапезной – пристройке XIX века. На потолке вы увидите росписи, посвященные обретению Казанской иконы, которое произошло, напомню, в 1579 году. Сделаны они палехским иконописцем Николаем Софоновым тоже в XIX веке, а именно в 1870-х годах. И так как обретение иконы происходило под Кремлем, везде на панораме фигурирует Кремль.
И вот представьте себе историю: в XIX веке приезжает иконописец и говорит: «Ребята, я здесь первый раз, ничего про ваш город не знаю, но буду писать его историю. Что у вас здесь было в XVI веке?» Все говорят: «Ну, [Благовещенский] собор и башня Сююмбике точно были». Поэтому в росписи событий XVI века в Благовещенском соборе на заднем фоне присутствует башня Сююмбике. Сейчас мы знаем, что ее в тот момент не было, но в XIX веке все местные жители уверены, что она там стояла, и смело говорят: товарищ, рисуйте, пожалуйста.
Возвращаясь к вопросу, почему она называется Сююмбике, – видимо, как символ непокоренной царицы. С другой стороны, к моменту захвата Казани Иваном Грозным она уже год как живет в Касимове, потому что ее туда насильно увезли.
— В одном из роликов вы говорите, что на литографиях Андре Дюрана можно увидеть то, чего мы уже никогда не увидим, в частности колокольню Благовещенского собора. Почему вы так уверены, что она не будет восстановлена?
— Потому что в таком случае нам придется, во-первых, отменить постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 2006 года, в котором собрана конкретная концепция того, как будет выглядеть Музей-заповедник «Казанский Кремль». То есть там утверждена вся музеефикация, в которой указано, что мы можем показывать только фундамент колокольни. Причем не сам фундамент (он под асфальтом), а место, где она находилась.
Во-вторых, Кремль входит в список наследия ЮНЕСКО. Строить что-либо на территории, входящей в этот список, нельзя.
— Чем вы занимаетесь помимо работы?
— Да вот, э-э, работой (смеется). Недавно кто-то в очередной раз увидел меня в Кремле и спросил – вы что, находитесь здесь круглосуточно? Да, по ощущениям я здесь круглосуточно. У меня с десяти лет прозвище среди друзей – Шерлок. А Шерлок, как известно, женат на работе. Так что я замужем за работой.
Если говорить о каких-то увлечениях, то вообще-то я профессиональный фотограф. И еще занимаюсь танцами. Когда-то у меня была своя танцевальная команда, мы 12 лет танцевали современные корейские танцы… Но сейчас занимаюсь только музеем.
Рустем Шакиров, Регина Яфарова
Родилась в Казани.
В 2019 году окончила Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ (специальность – «теология»).
В 2022 году окончила аспирантуру философского факультета МГУ.
В 2012-2023 гг. – технический руководитель концессии BE FREAK – Cover Dance Team.
С 2023 года – начальник отдела «Музей истории Благовещенского собора» Музея-заповедника «Казанский Кремль».