Алину Горбачеву рассматривают запасной на отбор на Олимпийские игры 2026

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Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева является главным кандидатом для включения в запас к Олимпийским играм 2026. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт».

Решение примет Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) по результатам Финала Гран-при России в Красноярске, который пройдет с 14 по 16 февраля. Главным конкурентом Алины на играх будет серебряный призер чемпионата России Дарья Садыкова. Основной претенденткой на место в основном составе является двукратная чемпионка России Аделия Петросян.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских фигуристов с условием выступления в нейтральном статусе, без гимна и флага. В каждой из дисциплин (мужское и женское катание, пары и танцы) будут допущены только по одной кандидатуре.

Автор: Камиля Гафурова