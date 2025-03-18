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На главную ТИ-Спорт 18 марта 2025 10:22

«Алина знает, что такое лениться в прокате». Татьяна Тарасова про Алину

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«Алина знает, что такое лениться в прокате». Татьяна Тарасова про Алину
Фото: fsrussia.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова капитана «Красных» Алины Загитовой в адрес своей подопечной фигуристки Ксении Гущиной.

По ее словам, Загитова поступила правильно.

«Алина – тот человек, который знает, что такое лениться в прокате. Может. Почему нет? Это некрасиво, но, может быть, правильно», – сказала Тарасова.

Также она сказала, что на такие слова не надо обижаться.

«Нет, не стоит, но выводы нужно делать», – передает слова Татьяны Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, Загитова раскритиковала Гущину после проката, назвав ее «ленивой». Команда Алины заняла второе место на Кубке Первого канала. Победителем турнира стала Синяя команда под руководством Анны Щербаковой.

#алина загитова #фигурное катание #спорт #Татьяна Тарасова
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