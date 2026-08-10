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На главную ТИ-Спорт 10 августа 2026 15:00

Алина Загитова задолжала ФНС 89 тысяч рублей

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Алина Загитова задолжала ФНС 89 тысяч рублей
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», олимпийская чемпионка Алина Загитова задолжала ФНС 89 тысяч рублей. Уточняется, что средства не были перечислены за патентные выплаты. Долг разбит на шесть частей: три мелких (по 3 тыс.) и три крупных (два по 26 тыс. и один на 28 тыс. рублей).

Последний числится за ИП ее матери Лейсан. В случае непогашения задолженности фигуристке могут заблокировать счета, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Напомним, Загитова — обладательница «Большого шлема» и единственная одиночница в истории России с таким достижением.

#алина загитова
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