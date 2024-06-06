news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Спорт 6 июня 2024 14:57

Алина Загитова: Хотелось бы увидеть на играх БРИКС зимние виды спорта

Скопировать ссылку
Алина Загитова: Хотелось бы увидеть на играх БРИКС зимние виды спорта

Было бы интересно в будущем увидеть на Играх БРИКС и зимние виды спорта, заявила олимпийская фигуристка и посол турнира Алина Загитова. Об этом она рассказала представителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Дине Газалиевой на полях ПМЭФ.

«Мне как фигуристке, конечно же, было бы интересно увидеть на Играх БРИКС дальнейшее развитие и зимних видов спорта», – сказала Загитова.

Она пригласила всех посетить Казань в дни турнира и насладиться спортивными состязаниями спортсменов России и дружественных стран.

«Я очень рада, что Игры БРИКС будут проходить у нас в России, в родной Казани. Как посол игр, я обязательно буду привлекать внимание к этому растущему бренду. Приглашаю всех в Казань на игры БРИКС, и сто процентов уверена, что организация будет на высшем уровне», – подчеркнула спортсменка.

#алина загитова #Игры БРИКС #фигурное катание #спорт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2