Алина Загитова: Хотелось бы увидеть на играх БРИКС зимние виды спорта

Было бы интересно в будущем увидеть на Играх БРИКС и зимние виды спорта, заявила олимпийская фигуристка и посол турнира Алина Загитова. Об этом она рассказала представителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Дине Газалиевой на полях ПМЭФ.

«Мне как фигуристке, конечно же, было бы интересно увидеть на Играх БРИКС дальнейшее развитие и зимних видов спорта», – сказала Загитова.

Она пригласила всех посетить Казань в дни турнира и насладиться спортивными состязаниями спортсменов России и дружественных стран.

«Я очень рада, что Игры БРИКС будут проходить у нас в России, в родной Казани. Как посол игр, я обязательно буду привлекать внимание к этому растущему бренду. Приглашаю всех в Казань на игры БРИКС, и сто процентов уверена, что организация будет на высшем уровне», – подчеркнула спортсменка.