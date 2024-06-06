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Алина Загитова: Хотелось бы увидеть на играх БРИКС зимние виды спорта
Было бы интересно в будущем увидеть на Играх БРИКС и зимние виды спорта, заявила олимпийская фигуристка и посол турнира Алина Загитова. Об этом она рассказала представителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Дине Газалиевой на полях ПМЭФ.
«Мне как фигуристке, конечно же, было бы интересно увидеть на Играх БРИКС дальнейшее развитие и зимних видов спорта», – сказала Загитова.
Она пригласила всех посетить Казань в дни турнира и насладиться спортивными состязаниями спортсменов России и дружественных стран.
«Я очень рада, что Игры БРИКС будут проходить у нас в России, в родной Казани. Как посол игр, я обязательно буду привлекать внимание к этому растущему бренду. Приглашаю всех в Казань на игры БРИКС, и сто процентов уверена, что организация будет на высшем уровне», – подчеркнула спортсменка.
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