Алина Загитова выступит в Токио со специальной программой

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, которая находится сейчас в Японии, рассказала о том, что завтра, 25 мая, она выйдет на лед в Токио и выступит со специальной программой.

«Сегодня мне удалось побывать на показе художественного фильма «Пальма» в японской префектуре Акита, в городе Одате. Мне было волнительно и приятно находиться в зале, где в первые японский зритель увидел премьеру фильма. История любви и дружбы между человеком и собакой, все трудности и испытания отражаются в этом прекрасном фильме. Особенно важно, в это сложное время, в связи с COVID-19, увидеть дружбу и поддержку между людьми двух стран. Я благодарна всем кто причастен к этому событию. А теперь я направляюсь в Токио где 25 мая выступлю,со специальной программой на льду», – написала фигуристка на своей странице в соцсети Instagram.



Напомним, что ранее, после прилета в Японию, Загитова находилась на самоизоляции.