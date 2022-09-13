Алина Загитова высказалась о бое против Ольги Бузовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала информацию о возможном проведении боксерского боя против популярной певицы Ольги Бузовой.

Фигуристка не подтвердила слова промоутера Владимира Хрюнова, который заявлял, что поединок между Загитовой и Бузовой состоится уже в декабре.

«Пока не чувствую, что я хочу с кем-то драться, бороться. Пока все это не про меня. Но кто знает? Никогда не загадываю на будущее», - цитирует олимпийскую чемпионку «Плеймейкер».

При этом Загитова отметила, что ей нравятся единоборства. По ее словам, бокс позволяет выплескивать накопившиеся негативные эмоции.

Напомним, Загитова приостановила профессиональную карьеру в декабре 2019 года. В ее послужном списке есть победы на Олимпийских играх-2018, чемпионатах мира и Европы в женском одиночном катании.