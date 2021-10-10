Алина Загитова потребовала у журналистов на матче «Ак Барса» не фотографировать ее
Загитова возмутилась работой журналистов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, уроженка Альметьевска, дочь хоккейного тренера, стала фигуранткой скандала, случившегося на недавнем матче КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» (1:3).
Спортсменка, наблюдавшая за игрой в «Татнефть Арене» тремя рядами ниже ложи прессы, обвинила журналистов в том, что они без ее согласия делали снимки, а после игры подошла к ним и в жесткой форме потребовала удалить фото.
После игры Загитова подошла к пресс-центру и, как рассказывают очевидцы, в резкой форме потребовала удалить все кадры ее фото/видео съемок, пытаясь уточнить, кто именно ее снимал.