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Ру Тат
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10 октября 2021  16:39
Cергей Гаврилов

Алина Загитова потребовала у журналистов на матче «Ак Барса» не фотографировать ее

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Загитова возмутилась работой журналистов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, уроженка Альметьевска, дочь хоккейного тренера, стала фигуранткой скандала, случившегося на недавнем матче КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» (1:3).

Спортсменка, наблюдавшая за игрой в «Татнефть Арене» тремя рядами ниже ложи прессы, обвинила журналистов в том, что они без ее согласия делали снимки, а после игры подошла к ним и в жесткой форме потребовала удалить фото.

После игры Загитова подошла к пресс-центру и, как рассказывают очевидцы, в резкой форме потребовала удалить все кадры ее фото/видео съемок, пытаясь уточнить, кто именно ее снимал.

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