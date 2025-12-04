Алина Загитова в беседе с отцом: «Я злилась на Тутберидзе, а ты ее поддерживал»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в разговоре с отцом, хоккеистом и тренером Ильназом Загитовым, вспомнила о строгих ограничениях в период подготовки к Играм. Фигуристка призналась, что её отец, в отличие от многих других родителей, поддерживал решения тренера Этери Тутберидзе.

«Мне в Москве сильно не хватало заботы, тепла, которыми вы меня окружали. Страшно радовалась, когда мама приезжала и привозила мармеладки из моего любимого магазина в Ижевске. Я, кстати, тогда была жуткой сладкоежкой. Как только мы с вами встречались, сразу наедала лишнее, пусть совсем немного, но в нашем виде спорта даже 300 грамм сверх нормы имеют значение. Конечно, Этери Георгиевна была недовольна».

Далее Загитова пояснила, что в течение пяти лет виделась с семьёй лишь дважды в год, и только после Олимпиады родители смогли переехать к ней в Москву. Фигуристка призналась, в юном возрасте злилась на Этери Тутберидзе, которая, по ее мнению, намеренно ограничивала общение с семьёй, чтобы ничто не отвлекало от цели. Она рассказала, что ее удивляло поведение отца, который не пытался вмешаться в ситуацию, а поддерживал тренера.

«Тогда, в том нежном возрасте, как же я злилась на тренера, что она ограничивала наше общение, считая, что вы меня отвлекаете от подготовки к Олимпиаде!

А ты, кстати, всегда её поддерживал, видимо, как тренер тренера. Выслушивал мои жалобы, но не пытался вмешаться, как другие родители», – отметила Загитова.

Со временем, как призналась Алина, она поняла урок отца. Он учил её сначала критически оценивать собственную работу.

«Я какое-то время недоумевала, а потом поняла, чему ты меня хочешь научить, когда говоришь: «Сначала оцени свою работу, все ли ты сделала? Если проблема в тебе, нужно трудиться». Знаешь, и я привыкла справляться самостоятельно, искать причину именно в себе, в жизни мне это очень помогает», — цитирует Загитову журнал Marie Claire.