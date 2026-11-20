Фото: социальные сети фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что сняла брекеты.

Об этом она рассказала в своих соцсетях, опубликовав видео с обновленной улыбкой.

«Я так долго этого ждала. Наконец-то мне сняли брекеты», — написала Загитова.

Фигуристка носила брекеты с лета 2024 года.

Ранее она с юмором рассказывала о лечении: в одном из роликов пошутила, что на деньги, потраченные на брекеты, её ортодонт купил себе Lamborghini.

Также Загитова признавалась, что долго решалась на установку брекетов, и отмечала, что они изменили черты ее лица — в частности, убрали «детскую припухлость» щек.