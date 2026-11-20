Алина Загитова сняла брекеты и показала улыбку: «Так долго этого ждала»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что сняла брекеты.
Об этом она рассказала в своих соцсетях, опубликовав видео с обновленной улыбкой.
«Я так долго этого ждала. Наконец-то мне сняли брекеты», — написала Загитова.
Фигуристка носила брекеты с лета 2024 года.
Ранее она с юмором рассказывала о лечении: в одном из роликов пошутила, что на деньги, потраченные на брекеты, её ортодонт купил себе Lamborghini.
Также Загитова признавалась, что долго решалась на установку брекетов, и отмечала, что они изменили черты ее лица — в частности, убрали «детскую припухлость» щек.