14 апреля 2026 16:44

Алина Загитова рассказала, почему мечтает открыть собственную школу фигурного катания

Фото: @ Абдул Фархан / "Татар-информ"

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на XI Московском молодёжном форуме «Мост Москва – Татарстан», где рассказала о своих планах и мечтах. Фигуристка призналась, что хочет создать собственную школу и Центр фигурного катания, который будет носить её имя.

Загитова отметила, что с гордостью представляет Татарстан и на российских соревнованиях, и на международной арене. Именно здесь, по её словам, начинался её путь в спорт.

«Здесь я получила первые уроки, первые победы и ту поддержку, которая помогла мне достичь успеха», — написала фигуристка в социальных сетях.

Сейчас, достигнув вершин, она чувствует желание вернуть то, что было вложено в неё, и передать опыт новому поколению. Спортсменка надеется, что её будущий центр станет местом притяжения для юных талантов со всей страны.

«Моя мечта — создать собственную школу и Центр фигурного катания, который будет носить моё имя. Надеюсь, этот проект станет настоящим местом притяжения, куда будут приезжать и где будут расти будущие чемпионы со всей России», — поделилась Загитова в свих соцсетях.

Фигуристка продолжает активно заниматься общественной деятельностью и вдохновлять молодёжь. Загитова не исключает, что в будущем будет лично курировать тренировочный процесс. Её имя уже стало символом успеха, и теперь она готова вкладывать силы в воспитание новых чемпионов. Пока проект находится на стадии обсуждения, но Загитова настроена решительно. Она верит, что её мечта обязательно осуществится, а школа станет местом, где рождаются победители.

В топе
Муниципалитеты Татарстана увеличили количество мер поддержки участников СВО

14 апреля 2026
Минниханов в Каире посетил могилу татарского богослова Бигиева – ее искали десятилетиями

13 апреля 2026
Новости партнеров