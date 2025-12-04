Алина Загитова рассказала, кто советовал ей помириться с Евгенией Медведевой

Фигуристка Алина Загитова поделилась историей примирения с Евгенией Медведевой, объяснив, что решающую роль в этом процессе сыграл её отец Ильназ Загитов, известный хоккейный тренер.

По словам Алины, инициатором восстановления дружеских отношений с Женей выступал именно ее отец. Фигуристка признавалась, что довольно долгое время сопротивлялась сближению, чувствуя внутренний дискомфорт от необходимости сделать первый шаг. Но постепенно понимание важности позитивного окружения помогло ей преодолеть барьеры, и вскоре она сама предложила подружке встретиться.

«Возьмем ситуацию с Женей Медведевой. Я только с тобой ее обсуждала, не поднимала эту тему ни с мамой, ни с бабушкой. Ты часто мне говорил, что нам с Женей стоит наладить отношения. Возражала, мы с тобой спорили. Я тоже упертая, мне сложно сделать первый шаг. Но не люблю ссориться и пребывать в токсичной среде.

Ты объяснял мне: негативные отношения создают негативный контекст, лучше жить дружно. В итоге через некоторое время сама пришла к этому и первой написала Жене: «Давай встретимся». Мое решение не было спонтанным. Я шла к нему очень долго. И ты мне в этом тоже помог», – сказала Загитова в журнале Marie Claire.

Отец Алины, Ильназ Загитов, в свою очередь, одобрил этот шаг и признался, что был впечатлен, увидев новость о совместном участии дочери и Евгении в рок-мюзикле «Ассоль».

«Молодцы, давно пора было. Я был очень рад и впечатлен, когда в мае прочитал на твоем сайте новость: «Евгения Медведева – новый участник рок-мюзикла «Ассоль», – отметил отец олимпийской чемпионки.

Также он признался, что волнуется, видя самоотдачу дочери в работе, наблюдая, насколько ответственно она относится к каждому своему делу. Вспоминая прошлые успехи, такие как проект «Хранители времени» в Казани и музыкальный спектакль «Ассоль» в Петербурге, он подчеркивает, что каждая из этих историй была поистине огромной работой, полной вдохновения и творчества.