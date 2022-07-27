Алина Загитова рассказала, как Тутберидзе выгнала ее из группы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как в детстве Этери Тутберидзе выгнала ее из своей тренерской группы.

Позже наставница изменила свое решение, а Загитова выиграла все важнейшие титулы в мировом фигурном катании – Олимпийские игры, чемпионат мира и первенство Европы.

«Не хотелось ли уйти? Нет, но меня же выгнали. Как Этери Георгиевна говорит, я была ленивая. До 12 лет я занималась фигурным катанием в Ижевске — в провинции, от нас там не так много требовали. И в тот момент, когда я попала в группу Тутберидзе, мне казалось, что я выжимаю из себя максимально возможное. Но, видимо, этого было недостаточно.

Я не привыкла ещё к таким нагрузкам, не понимала, чего от меня хотят. Но вот у меня начали получаться какие-то тройные прыжки, в Ижевске я их не делала. И тут на тренировке я сломала руку в районе запястья. Поехала на соревнования со специальной лёгкой лангеткой, сломала там ещё и ногу. Вернулась домой в Ижевск с двумя гипсами — восстанавливаться после травм.

Прошло время. Гипсы сняли, я чуть-чуть потренировалась в родном городе и поехала в Москву. И на первой же тренировке Этери Георгиевна говорит мне: "Я вас выгоняю". Конечно, я расстроилась. Но что делать? Перешла к другому тренеру на этом же катке — Анне Царёвой. Я ей тоже очень благодарна, потому что она взяла меня в такой сложный период. Но у меня многое не получалось.

Тогда я решила вернуться домой в Ижевск. Мы с бабушкой купили букет, пришли к Этери Георгиевне подарить цветы, поблагодарить её и попрощаться, сказать: "Мы уезжаем из Москвы, спасибо вам за всё". А она говорит: "Давайте ещё раз попробуем". Почему она приняла такое решение, не знаю, это, наверное, лучше у неё спросить», — приводят слова Загитовой «7 дней».