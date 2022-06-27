Алина Загитова призналась в любви к хоккею

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения чемпионата ФХР по хоккею в формате 3х3, в котором победила команда из Казани. По словам фигуристки, российский хоккей является самым зрелищным.

«Не устану признаваться в любви к хоккею! Вчера в Балашихе прошел чемпионат ФХР 3х3. Конечно, я не могла его пропустить. Но приезжала я не просто посмотреть на матчи с трибун, а еще и принять участие в церемонии награждения! От души поздравляю призеров и победителей.

Вы снова и снова доказываете нам, что российский хоккей — самый зрелищный. Очень здорово, что этот вид спорта не стоит на месте и постоянно развивается! Мне кажется, формат 3х3 в скором времени станет очень популярным!» — заявила Загитова в своих соцсетях.

Стоит отметить, что Загитова присутствовала на финальном матче турнира, в котором встречались Казань и Москва (2:1 Б). Участие в игре принял форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков. По неофициальным данным, фигуристку и хоккеиста связывают романтические отношения.

В свою очередь, сам Воронков был признан самым ценным игроком турнира. Его партнёр по команде Вячеслав Пекса стал лучшим вратарём.