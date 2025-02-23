news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 23 февраля 2025 13:57

Алина Загитова призналась, что завершила профессиональную карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заявила, что завершила карьеру в 2019 году.

«После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году, все так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение участвовать в «Ледниковом периоде» в роли ведущей. Это хороший опыт, но не могу сказать, что это удачная моя работа, а точнее, это максимально неудачная», – сказала Загитова в интервью «Советскому спорту».

Напомним, ранее фигуристка заявляла, что только приостановила свою карьеру. С тех пор экс-фигуристка участвовала в различных шоу – таких как «Ледниковый период» – а теперь ведет свой влог на Первом канале, который показывают во время этапов Гран-при. Также она продолжает выступать в различных ледниковых шоу.

Алина Загитова решила больше не выступать на профессиональном льду после победы в олимпийском Пхенчхане.

#алина загитова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Это был человек-эпоха!»: ушел из жизни бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Хайруллин

«Это был человек-эпоха!»: ушел из жизни бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Хайруллин

22 февраля 2025
Минниханов принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Защитника Отечества

Минниханов принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Защитника Отечества

22 февраля 2025