Алина Загитова приобрела квартиру в Москве

Фото: "Татар-Информ"

Олимпийская чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Алина Загитова подтвердила информацию о приобретении недвижимости в Москве.

«Олимпийский опыт научил меня главному: быть требовательной к себе и всему, что меня окружает. Квартира должна быть пространством, которое работает на мои цели, будь то отдых, работа или творчество», — поделилась Загитова.

Отметим, 23-летняя фигуристка летом 2025 года представила премьеру ледового-шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге, в которой исполнила главную роль.

Также в недавнем прошлом Загитова стала обладательницей премии «Voice Influencer Awards» в числе самых обсуждаемых персон интернета.