Алина Загитова посетит «Игры дружбы» в Казани

Российская фигуристка Алина Загитова посетит «Игры дружбы», проходящие в эти дни в Казани. Отмечается, что спортсменка примет участие в награждении синхронисток.

Накануне российская синхронистка Варвара Субботина в воскресенье стала победительницей в произвольной программе солисток на «Играх дружбы» в Казани.

Напомним, «Игры дружбы», в которых выступят более 1300 спортсменов из России и еще 15 стран мира, проходят в три этапа:

Первый этап – «Мир» – завершится 3 августа и включает в себя финал Кубка России по плаванию, международные соревнования по прыжкам в воду, а также международные соревнования по синхронному плаванию.

Второй этап – «Спорт» – планируется в период с 9 по 26 ноября и будет состоять из Кубка президента Республики Татарстан по прыжкам в воду и чемпионата России по плаванию.

Третий этап – «Легенды» – пройдет в декабре и включает в себя Кубок Владимира Сальникова по плаванию, Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию и Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в воду.