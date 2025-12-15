Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова попала в Книгу рекордов России, совершив, по ее словам, «полёт на край Земли». Олимпийская чемпионка 2018 года выступила с показательным прокатом в Заполярье – на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».

«Ради этого я полетела буквально на край Земли – в Певек на Чукотке. И вышла на лёд там, где до меня не выступал никто», – поделилась Загитова в своём Telegram-канале в рамках проекта «Сердце Севера».

Это выступление стало первым в истории фигурного катания на плавучей АЭС и самым северным в мире. «Максимальная концентрация на искусстве: чистые линии, скорость, хореография… полное единение со льдом и Севером», – описала свои ощущения фигуристка.

Рекорд был официально засвидетельствован на месте.