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На главную ТИ-Спорт 11 сентября 2026 13:33

Алина Загитова получила 124 штрафа за нарушения ПДД в 2026 году на 205 тысяч

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Алина Загитова получила 124 штрафа за нарушения ПДД в 2026 году на 205 тысяч
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в 2026 году была оштрафована за 124 нарушения правил дорожного движения.

Общая сумма штрафов составила 205 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

По данным источника, квитанции выписывались на «золотой BMW», который Загитова купила в прошлом году. Чаще всего спортсменку штрафовали за превышение скорости, неуплату парковки, движение по выделенной полосе для общественного транспорта и выезд на обочину, чтобы объехать пробки.

Больше всего нарушений пришлось на лето: за 92 дня фигуристка получила 71 штраф.

Алине 24 года. Она — первая в России и вторая в истории (после кореянки Ким Ю На) фигуристка, собравшая все крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях.

В ее активе золото Олимпиады-2018, победа на чемпионате мира — 2019 и золото чемпионата Европы — 2018.

Также Загитова выигрывала финалы взрослого и юниорского Гран-при ISU и была чемпионкой мира среди юниоров.

#фигурное катание
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