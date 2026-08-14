Алина Загитова показала кадры с отдыха и призналась в любви к хорошей компании
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась в своих соцсетях свежими фотографиями с отдыха.
На снимках спортсменка запечатлена на фоне живописного неба. В подписи к публикации Загитова эмоционально подписала кадры: «Смотришь на это небо, ловишь теплый ветер и понимаешь: все действительно круто, когда ты в хорошей компании».
Поклонники фигуристки уже оценили теплые и атмосферные снимки, оставив под постом множество восторженных комментариев.