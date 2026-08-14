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На главную ТИ-Спорт 14 августа 2026 14:14

Алина Загитова показала кадры с отдыха и призналась в любви к хорошей компании

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Алина Загитова показала кадры с отдыха и призналась в любви к хорошей компании
Фото: соцсети фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась в своих соцсетях свежими фотографиями с отдыха.

На снимках спортсменка запечатлена на фоне живописного неба. В подписи к публикации Загитова эмоционально подписала кадры: «Смотришь на это небо, ловишь теплый ветер и понимаешь: все действительно круто, когда ты в хорошей компании».

Поклонники фигуристки уже оценили теплые и атмосферные снимки, оставив под постом множество восторженных комментариев.

#алина загитова #фигурное катание
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