Алина Загитова показала кадры с отдыха и призналась в любви к хорошей компании

Фото: соцсети фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась в своих соцсетях свежими фотографиями с отдыха.

На снимках спортсменка запечатлена на фоне живописного неба. В подписи к публикации Загитова эмоционально подписала кадры: «Смотришь на это небо, ловишь теплый ветер и понимаешь: все действительно круто, когда ты в хорошей компании».

Поклонники фигуристки уже оценили теплые и атмосферные снимки, оставив под постом множество восторженных комментариев.