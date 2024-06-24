Алина Загитова поделится с молодежью Казани историей своего успеха

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Казани, экстрим-парке «УРАМ», 29 июня состоится встреча с олимпийской чемпионкой в одиночном катании, заслуженным мастером спорта России Алиной Загитовой. Организует мероприятие российское общество «Знание».

Спортсменка расскажет, как воспитать чемпионский характер и как построить карьеру в спорте, поделится историей своего успеха и личными лайфхаками. Участие могут принять все желающие.

Начало встречи 17.00. Место – молодежный экстрим-парк «УРАМ» (Кремлевская набережная, №33).