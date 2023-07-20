Алина Загитова поделилась с подписчиками фотографиями откровенного образа

Фотографии своего нового образа, в котором она предстала на мероприятии VK Fest-2023 в Москве, поделилась с подписчиками своего телеграм-канала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Ранее она уже демонстрировала видео с данного мероприятия. Комментируя запись подписчики, оставили большое количество положительных отзывов. Это и стало поводом для демонстрации фотосессии.