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Общество 20 июля 2023 17:58

Алина Загитова поделилась с подписчиками фотографиями откровенного образа

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Фотографии своего нового образа, в котором она предстала на мероприятии VK Fest-2023 в Москве, поделилась с подписчиками своего телеграм-канала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Ранее она уже демонстрировала видео с данного мероприятия. Комментируя запись подписчики, оставили большое количество положительных отзывов. Это и стало поводом для демонстрации фотосессии.

#алина загитова #фотосессия
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