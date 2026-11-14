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Общество 14 ноября 2026 11:45

Алина Загитова подарила младшей сестре Lexus на 18-летие

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова подарила своей младшей сестре Сабине автомобиль Lexus NX 200. Поводом для такого подарка стало ее 18-летие.

Момент вручения ключей от машины фигуристка опубликовала на своей странице в социальных сетях.

«Мы тебя очень любим и хотим, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы дорога всегда была ровной, а в жизни случалось только приятное. А у меня, кажется, теперь появился личный водитель», – написала Загитова.

Сабина не смогла сдержать слез радости, получив такой подарок.

Видео: соцсети Алины Загитовой

#алина загитова #подарок #автомобиль #день рождения
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