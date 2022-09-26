Алина Загитова отреагировала на трагические события в школе №88 в родном Ижевске

Олимпийская чемпионка – 2018 в Пхенчхане Алина Загитова отреагировала на трагические события в одной из школ Ижевска. Об этом фигуристка, уроженка столицы Удмуртии написала в своих социальных сетях.

«Все мои мысли сейчас в Ижевске. До сих пор не могу поверить, что в моём родном городе произошла эта ужасная трагедия. Такого просто не должно быть в современном мире.

Передаю глубочайшие соболезнования всем близким погибших и пострадавших. Пускай больше нигде и никогда в мире не повторится подобное», — заявила Загитова.

Напомним, по последним данным следкома, в результате нападения на ижевскую школу №88 погибли 15 человек, среди них 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 человека, в их числе 22 ребенка и 2 взрослых.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее свои соболезнования в связи с трагедией в школе Ижевска выразили ведущие спортивные клубы Татарстана.