Алина Загитова опубликовала видео с капельницей: Не болейте

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором лежит под капельницей.

«Не болейте», — говорится в подписи к ролику.

Спортсменка не объяснила, что с ней произошло. В комментариях подписчики желают ей выздоровления, больше отдыхать и избавиться от переживаний и стрессов.