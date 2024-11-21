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Алина Загитова опубликовала видео с капельницей: Не болейте
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором лежит под капельницей.
«Не болейте», — говорится в подписи к ролику.
Спортсменка не объяснила, что с ней произошло. В комментариях подписчики желают ей выздоровления, больше отдыхать и избавиться от переживаний и стрессов.
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