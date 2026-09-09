Алина Загитова опубликовала фото с розой от «холостяка»

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников новым постом в социальных сетях.

Спортсменка поделилась снимком, на котором запечатлена в теплой осенней атмосфере.

«Пока солнце светит — делаем вид, что лето не заканчивается. P.S. Роза от холостяка», — иронично подписала публикацию фигуристка, добавив интригующий постскриптум.

Кто именно преподнес Загитовой цветок, остается загадкой, однако подписчики уже активно обсуждают возможного таинственного поклонника.

Сама спортсменка, судя по всему, не торопится раскрывать все карты, предпочитая сохранять легкую загадочность.

Напомним, что Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы, а также победительница финала Гран-при.