Алина Загитова: «Казань помогла мне выбиться в люди и стать олимпийской чемпионкой»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в благотворительном аукционе, который прошел в рамках Открытого чемпионата Московской области по гольфу. Об этом сообщает «ТАСС».

В рамках мероприятия Загитова передала свои коньки с автографом, которые были проданы за 150 тысяч рублей. Собранные средства пойдут на строительство спортивной площадки для Приволжского детского дома в Казани.

«Сегодня мы делаем благое дело – помогаем детям. В прошлом мне Казань помогла выбиться в люди, стать олимпийской чемпионкой. Поэтому я считаю нужным помочь детям, чтобы у них была спортивная площадка. Давайте сделаем добро все вместе!» – чуть позже отметила Загитова.

Стоит отметить, что всего по итогам аукциона было собрано 1 040 000 рублей.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Алины Загитовой в качестве телеведущей.