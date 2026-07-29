Алина Загитова иронично подколола Ивана Ригини

Фото: соцсети Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео с тренировки по теннису и подписала его:

«Пожалуй, в теннисе оставлю карьеру тренера».

Фраза вызвала неоднозначную реакцию подписчиков, которые попытались расшифровать её смысл. Некоторые комментаторы сочли, что это ироничный ответ на критику хореографа Ивана Ригини, усомнившегося в её тренерских способностях. Однако фигуристка в своём посте не уточнила, имела ли она в виду завершение тренерской карьеры или иронизирует.

Ранее Загитова уже резко ответила Ригини, усомнившемуся в тренерской состоятельности Алины, назвав его заявления «скудоумием».