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Политика 30 октября 2024 10:49

Алина Хабибуллина возглавит Аппарат администрации двух районов Казани

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Экс-руководитель Аппарата совета Нижнекамского района Алина Хабибуллина перешла на работу в Казань. Об этом говорится в телеграм-канале «Команда Казани».

«Алина Хабибуллина назначена руководителем Аппарата администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов», – говорится в сообщении.

Фото: https://t.me/komanda_kzn/

В течение нескольких лет Хабибуллина возглавляла Казанский городской общественный центр. С февраля 2024 года до нового назначения работала в Аппарате Совета Нижнекамского муниципального района Татарстана.

#Казань #авиастроительный район #Ново-Савиновский район
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