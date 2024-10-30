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Алина Хабибуллина возглавит Аппарат администрации двух районов Казани
Экс-руководитель Аппарата совета Нижнекамского района Алина Хабибуллина перешла на работу в Казань. Об этом говорится в телеграм-канале «Команда Казани».
«Алина Хабибуллина назначена руководителем Аппарата администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов», – говорится в сообщении.
В течение нескольких лет Хабибуллина возглавляла Казанский городской общественный центр. С февраля 2024 года до нового назначения работала в Аппарате Совета Нижнекамского муниципального района Татарстана.
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