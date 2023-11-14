Алина Шагареева: Хоронить татарский язык нет никакого основания

Учительница татарского языка и литературы гимназии №13 с татарским языком обучения Ново-Савиновского района Казани, победительница Всероссийского конкурса среди учителей татарского языка и литературы Алина Шагареева на форуме в Казани рассказала об образе современного учителя родного языка.

«Сегодня к учителю родного языка со стороны общества много внимания, и требования высокие. Особенно на фоне пессимистичных прогнозов, которые зачастую подхватывают СМИ: «Татарский язык умирает», «авторитет учителя татарского языка низкий», «в обучении татарскому множество проблем». Не нужно предаваться пессимизму. Уважение к учителю татарского, его авторитет создаются нашими же руками. Для преподавания татарского языка на высоком уровне у нас есть все условия. Жалость к себе - не лучшее решение», – сказала участница форума.

Алина Шарагеева призвала коллег стремиться к успеху, уверенно участвовать в профессиональных конкурсах. Образ современного учителя родного языка она обрисовала словами: «знания», «мастерство», «личность», «дети», «будущее», «успех», «оптимист».

Она подчеркнула важность обладания учителем такими качествами, как грамотность и эрудиция. Учитель не просто дает знания и воспитание, но является и чутким психологом, уверенным пользователем инновационных технологий, собеседником и вдохновителем для своих учеников.

«Современные дети тоже много знают. Если учитель отстает от жизни, не интересуется тем, что интересно детям, он не будет интересен своим ученикам. Связанные с родным языком мероприятия зачастую сводятся лишь к ношению национальной одежды, вышиванию калфаков и демонстрации традиционной домашней утвари. Конечно, их тоже надо знать. Но нашей главной задачей должно быть формирование в учениках качеств и навыков, актуальных для успешной жизни и работы в условиях современного стремительно меняющегося мира» – отметила Шагареева.