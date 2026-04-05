news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
5 апреля 2026

Алина Пеклецова выиграла масс-старт в финале Кубка России

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Алина Пеклецова одержала победу в масс-старте свободным стилем на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кировске Мурманской области, сообщает ТАСС.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 километров с подъемом за 31 минуту 5,6 секунды. Второе место заняла Екатерина Шибекина, уступив победительнице 1 минуту 56,3 секунды. Третьей финишировала Дарья Канева с отставанием 2 минуты 2,2 секунды.

Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова завершила гонку на четвертом месте с отставанием 2 минуты 6,2 секунды. Участница Олимпиады 2026 года Дарья Непряева показала восьмой результат, проиграв лидеру 2 минуты 46,3 секунды.

Финал Кубка России по лыжным гонкам завершится 5 апреля мужским масс-стартом.

#Кубок России по лыжным гонкам
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров