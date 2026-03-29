29 марта 2026

Алина Пеклецова выиграла гонку на 10 км в финале Кубка России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в финале Кубка России. Соревнования проходят в Мурманской области, в Апатитах, сообщает «ТАСС».

Пеклецова преодолела дистанцию за 25 минут 35,3 секунды. Второе место заняла участница Олимпийских игр 2026 года Дарья Непряева, уступившая победительнице 0,9 секунды. Третьей стала Дарья Канева, которая проиграла 17 секунд. Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова финишировала четвертой с отставанием 23,2 секунды.

Позднее в воскресенье аналогичную дистанцию 10 км с раздельным стартом свободным стилем преодолеют мужчины.

Финал Кубка России по лыжным гонкам проходит в Апатитах и Кировске с 28 марта по 5 апреля.

