Алина Лошадкина из Татарстана выиграла индивидуальную гонку на Играх ГТО

Представительница сборной Татарстана Алина Лошадкина выиграла индивидуальную гонку среди любителей в рамках III Всероссийского фестиваля чемпионов «Игры ГТО». Соревнования состоялись в Самаре.

Татарстанская спортсменка преодолела комплекс упражнений с общим результатом в 377 очков и заняла первое место в женском зачете. Она обошла Полину Шумкину из Ярославля и Ирину Булыгину из Волгограда, оставшихся на второй и третьей строчке, соответственно.

Также от Казани на соревнованиях участвовала Людмила Гимадиева, занявшая 21-е место в общем зачете.

Фестиваль проходит в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».